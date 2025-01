ZUMAPRESS.com

Sampdoria, addio Pedrola: è vicino al Granada

50 minuti fa



Molto probabilmente non sarà con la maglia della Sampdoria il grande rilancio di Estanis Pedrola. Quantomeno, non nella stagione 2024-2025. Il tanto atteso ritorno dello spagnolo con la maglia blucerchiata non ha sancito alcun cambio passo né per il talentino classe 2003, né per la squadra di Leonardo Semplici e il suo destino pare essere lontano da Genova, quantomeno nell'immediato. Già da tempo è risaputo che il calciatore ha chiesto di tornare in Spagna,e a breve potrebbe essere accontentato.



Ad essersi mosso con decisione ieri non è stato il Valladolid, che si era interessato a lui ad inizio mercato. L'offerta è arrivata dal Granada, club attualmente all'ottavo posto nella Serie B oltre i Pirenei. Qui lavora come direttore sportivo Matteo Tognozzi, italiano e vicino a Fabio Paratici, nome non nuovo per la Samp in quanto era rientrato tra i possibili ds blucerchiati nell'estate 2023, quando poi era stato designato "per dinamiche particolari", scrive Il Secolo XIX, Andrea Mancini nel ritiro di Livigno. Tornando a Pedrola, alla Samp sarebbe stato proposto un prestito, e la soluzione sarebbe gradita al giocatore, che spera di rilanciarsi in patria.