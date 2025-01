Sampdoria, Henry dipende da Pohjanpalo. Petagna non convince

Getty Images

Il mercato delle punte delladeve necessariamente entrare nel vivo, a venti giorni dal suo inizio e dopo l'infortunio di Tutino, che complicherà ulteriormente i piani di mister Semplici. Il club doriano deve prendere una punta di peso, e il nome nuovo delle ultime ore è quello di Thomas, centravanti di proprietà delattualmente al Palermo. Il suo futuro, però, è legato a doppio filo con quello di Joel, punta e capitano del Venezia.I rosanero stanno seguendo da tempo il finlandese, e il ds Osti crede che il suo profilo sia quello giusto per poter puntare alla Serie A. L'affare èallaanche perché l'offerta dei siciliani è molto vicina alle richieste venete, e in caso dovessero riuscire a chiudere per il finlandese, si potrebbe liberare proprio Henry. Il Palermo lo lascerebbe andare, il giocatore potrebbe così fare ritorno al Verona, e a quel punto il Doria discuterebbe con i gialloblu un nuovodel francese, questa volta a Genova.

Per l'attacco doriano restano in piedi anche altre piste: una conduce al, dove gioca Gennaro. Il calciatore classe 2000 però è nel mirino della Cremonese. Tra gli svincolati (Accardi ha già pescato Niang tra i senza contratto) c'è Andrea Compagno, libero dopo l'esperienza in Cina mentre si sarebbe raffreddata secondo Il Secolo XIX la pista che conduce a Petagna, attualmente in forza al Monza.