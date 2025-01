Asse Sampdoria-Venezia: Borini e Depaoli per Gytkjaer e Zampano, ma non finisce qua

Lae ilsono al centro di un intricato scenario di mercato che potrebbe portare a diverse operazioni. I nomi in ballo sono davvero molti, e i due club stanno valutando diverse ipotesi di scambi e cessioni. Nella lista doriana ad esempio ci sono Gytkjaer e Zampano, ma anche Candela e Altare, in quella lagunare rientrano Borini e Depaoli. Ma andiamo con ordine.Per il reparto offensivo, il club ligure segue con attenzione Christian, centravanti danese di 34 anni. Il giocatore, già nella lista dei desideri della Samp, interessa anche alla Cremonese. Tra Sampdoria e Venezia si discute di un doppio scambio che coinvolgerebbe Fabioe Fabio, entrambi in uscita da Genova, con i lagunari pronti a offrire Francescoe proprio Gytkjaer in cambio. Borini, nonostante la sua volontà di restare, è stato inserito tra gli esuberi dal club, mentre Depaoli, reduce da una stagione complicata, attira comunque l’interesse di altre squadre di Serie A come il Monza. L'esterno ex Chievo ha di recente rinnovato con il Doria, ma una cessione non è da escludere. Numericamente, il suo posto potrebbe essere preso da Zampano, laterale classe 1993 e cresciuto nelle giovanili della Samp.

In casa Venezia però ci sono anche altri obiettivi della Samp: un profilo interessante, che sarebbe entrato nel mirino di Accardi, è quello di Antonio, spezzino classe 2000 seguito anche da Sassuolo e Pisa. In difesa, secondo Il Secolo XIX Giorgioresta una delle opzioni calde per rinforzare il reparto arretrato della Sampdoria. Il 26enne è monitorato da tempo e potrebbe rientrare nell’intreccio di mercato con i veneti.