La Sampdoria non sembra intenzionata a fermarsi dopo aver perfezionato le operazioni per Candreva e Keita. La società blucerchiata, un po' a sorpresa, starebbe trattando anche il centrocampista algerino dello Schalke 04 Nabil Bentaleb.



Classe 1994, ex Tottenham e Newcastle, il giocatore è in scadenza a giugno 2021 e guadagna parecchio, circa 3 milioni di euro lordi a stagione. Era stato seguito anche dal Verona, ora però secondo Sportitalia si sarebbe fatta sotto anche la Sampdoria, alla ricerca di un regista da regalare a Ranieri.