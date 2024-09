Sampdoria, altro infortunio: si ferma anche Ioannou, Cosenza in dubbio

AFP via Getty Images

La sfortuna sembra non voler abbandonare ladi Mister Andrea Sottil, che si prepara ad affrontare la prima partita dopo la sosta, domenica in trasferta contro il Cosenza. La sfida si preannuncia già complicata, non solo per l’importanza dei punti in palio, ma anche per le numerose assenze che stanno colpendo la formazione blucerchiata.Negli ultimi giorni, la Sampdoria ha dovuto fare i conti con una serie diche complicano notevolmente la preparazione del match. Già orfana di Simone, alle prese con una fastidiosa borsite, la squadra dovrà rinunciare anche a Gennaro, fermato da un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Anche il giovane centrocampistasi è aggiunto di recente alla lista degli indisponibili.

A complicare ulteriormente le cose, ieri si è registrato un nuovo infortunio: Nikolas, esterno sinistro cipriota, secondo Il Secolo XIX ha subito unaalla caviglia durante l’allenamento, a seguito di un duro contrasto. La situazione di Ioannou è monitorata dallo staff medico blucerchiato, ma la sua presenza contro il Cosenza resta in forte dubbio.