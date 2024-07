Getty Images

Sampdoria, Audero-Como si può chiudere entro la settimana. In blucerchiato tre giocatori

Lorenzo Montaldo

34 minuti fa



L'asse di mercato tra Sampdoria e Como si scalda con una trattativa che potrebbe chiudersi entro domenica. Al centro dell'operazione, il portiere Emil Audero, che sembra destinato a lasciare Genova per trasferirsi in riva al Lago. In cambio, i blucerchiati potrebbero ottenere ben tre contropartite: nel capoluogo ligure si parla infatti del terzino sinistro cipriota Nikolas Ioannou, del portiere Simone Ghidotti e del centrale di centrocampo Alessandro Bellemo.



Per Audero, 27 anni, si ipotizzava una possibile permanenza al Doria prima della frenata nella trattativa tra il Como e Pau Lopez. A quel punto la squadra di Fabregas è tornata sul numero uno italoindonesiano, reduce dall'esperienza all'Inter. A sbloccare l'affare, l'inserimento di tre contropartite gradite a Pirlo. Nikolas Ioannou è un terzino sinistro cipriota di 28 anni, ha giocato la scorsa stagione nel Como, con 25 presenze 3 gol e 3 assist. Simone Ghidotti è un portiere classe 2000, di proprietà biancoblù ma prestato l'anno scorso all'Avellino, in Serie C, dove ha fatto il titolare. Alessandro Bellemo l'anno scorso è stato un punto fermo di Fabregas: centrocampista centrale, duttile, 28 anni e 37 presenze e 3 gol in Serie B. Come detto le negoziazioni tra i due club sono a buon punto e la chiusura dell'operazione potrebbe avvenire entro domenica. L'accordo soddisferebbe entrambe le parti, con il Como che si assicurerebbe un portiere esperto e la Sampdoria che rinforzerebbe la sua rosa con tre giocatori utili per affront