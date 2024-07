Sampdoria, piace un altro giovane gioiello della Roma

AFP via Getty Images

Lagià lo scorso anno aveva pescato dallaun rinforzo per il centrocampo. A gennaio in blucerchiato era arrivato Darboe, che resta nel mirino doriano per la prossima stagione (Pirlo lo apprezza molto) ma il club doriano in queste ore sta manifestando un forte interesse anche per un altro gioiellino giallorosso. Il nome in questione è quello di Nicolò, giovane talento prodotto dalla Primavera del club capitolino. Pisilli, nato nel 2004, è un centrocampista promettente che ha fatto il suo esordio con la prima squadra della Roma in questa stagione in Serie A e pure in Europa League. Il suo stile di gioco versatile e la capacità di coprire diverse posizioni in mezzo al campo lo rendono un prospetto interessante.

Il giovane centrocampista è particolarmente apprezzato dall'allenatore De Rossi, che vede in lui un futuro pilastro del centrocampo giallorosso. Tuttavia, la concorrenza nel reparto mediano della Roma è elevata, e Pisilli rischia di trovare poco spazio. Per questo motivo secondo Sportitalia la Sampdoria avrebbe avviato i contatti con la Capitale per un, soluzione che permetterebbe al giovane di maturare ulteriormente con maggiore continuità di gioco.