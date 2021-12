Continuano ad emergere retroscena in merito all’arresto del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, fermato a Milano dalla Guardia di Finanza. L’avvocato del Viperetta, Giuseppina Tenga, ha infatti rivelato a Radio Punto Nuovo il motivo per il quale l’ormai ex presidente blucerchiato si trovava nel capoluogo lombardo: “Non me ne intendo di calcio, ma so che il presidente stava trattando con Stankovic per farlo diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. Ecco perché al momento dell’arresto si trovava a Milano”.



Tenga ha una sua tesi in merito all’arresto: “I fatti riguardano attività private di Ferrero, compreso il cinema, del 2003, con i fallimenti avvenuti nel 2017. Non discuto il provvedimento, ma il modo in cui si è svolta la vicenda. Evidentemente Ferrero dà fastidio a qualcuno. La Sampdoria non c’entra nulla, formalmente sarà costretto a dimettersi perché dal carcere, ovviamente, non può occuparsi di una società sportiva” conclude.