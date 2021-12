La vicenda Ferrero ha logicamente rivoltato la Sampdoria, che ora si dovrà autogestire fino ad eventuali sviluppi societari. La cessione del club, adesso, ha preso rilevanza e peso, anche perché le offerte dovrebbero esserci. Il pallino della questione è in mano a Vidal, e il commercialista del Viperetta sa che la cessione è l'unica strada percorribile.



Forti voci conducono di nuovo al duo Jamie Dinan-Luca Vialli, con il supporto di Edoardo Garrone. Addirittura, il closing sarebbe previsto prima di Natale. Negli ambienti finanziari invece, scrive Il Secolo XIX, la sensazione è che si attendano sviluppi dal Tribunale di Roma in merito ai concordati di Eleven Finance e Farvem.



Vialli e Dinan non sono gli unici nomi accreditati, stando al quotidiano. Ci sarebbero stati interessamenti anche di Chisoli per conto di Volpi e di Baraldi a rappresentanza di Segafredo. Entro fine mese, inoltre, sarebbe previsto un summit con Fahad Al Gergawi, che avevano recentemente incontrato Vidal. Proprio il commercialista è adesso l'interlocutore unico per portare a compimento la vicenda.