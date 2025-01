Sampdoria, Benedetti rifiuta il Bari e Kasami la Salernitana. Borini-Insigne niente da fare, e Abiuso...

Getty Images

Lasi prepara a un finale di mercato intenso, con diverse situazioni da risolvere tra cessioni, liste bloccate e un possibile colpo in entrata. La gestione degli slot per i giocatori "over 18" è un tema cruciale: con l'arrivo di Giuseppe Sibilli, il club ha completato le caselle disponibili, senza considerare gli elementi fuori dai piani tecnici.Sul fronte delle uscite, alcune trattative hanno subito rallentamenti o si sono arenate. Pajtim, che sembrava poter approdare alla, ha rifiutato la destinazione, decidendo di non accettare il trasferimento. Nel frattempo, ha iniziato a circolare la voce di un possibile scambio tra Fabioe Robertocon il Palermo, ma l'operazione non ha mai preso realmente quota ed è destinata a rimanere solo un’ipotesi.

Un altro giocatore in uscita è Antonio, vicino al Südtirol già da diversi giorni, anche se manca ancora la spinta decisiva per concretizzare il trasferimento. Nicola Ravaglia, elemento considerato fuori dal progetto, attende ancora una sistemazione. Ad oggi, nessuno tra i quattro esodati rimasti dopo l'addio di Silvestri, ossia Kasami, Borini, Barreca e Ravaglia ha ancora trovato una soluzione e, per avere la possibilità di firmare con un nuovo club da svincolati, dovrebbero rescindere il contratto entro lunedì, termine ultimo della sessione di mercato.

Un altro affare in uscita che sembrava in via di definizione è quello di Leonardo, che avrebbe potuto trasferirsi al Bari. Tuttavia, il centrocampista secondo Il Secolo XIX ha deciso di rifiutare l’offerta a causa della formula proposta per il prestito, lasciando così in sospeso il suo futuro. Se nelle prossime ore dovesse liberarsi uno slot tra gli "over", la Sampdoria potrebbe tentare un ultimo colpo in entrata. Fabio, attaccante classe 2002 del Modena, è tornato un nome caldo per il reparto offensivo blucerchiato. In un primo momento accantonato dopo la svolta tattica di Leonardo Semplici verso il 3-4-2-1, il giovane attaccante è rientrato nei radar grazie alla recente apertura del club emiliano.

Con 16 presenze e 2 gol in stagione, Abiuso potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, con la Sampdoria che avrebbe il girone di ritorno per valutare un eventuale acquisto definitivo. Il ds Pietro Accardi aveva già individuato il profilo come interessante a inizio mercato, e ora la trattativa potrebbe finalmente prendere forma.