Sampdoria, Abiuso dà l'ok, si tratta con il Modena. Palumbo difficile, assalto a fine mercato?

Getty Images

Le ultime ore della sessione invernale si preannunciano incandescenti per la, con diversi fronti aperti e trattative ancora in bilico. Il club blucerchiato è al lavoro per rinforzare la squadra, con particolare attenzione al reparto offensivo e alla trequarti, dove il ds Pietro Accardi sta cercando le soluzioni migliori in base alle richieste del tecnico Leonardo Semplici. A inizio mercato, l’idea della Sampdoria era quella di acquistare un centravanti di peso, ma il passaggio al 3-4-2-1 ha cambiato le priorità, spostando l’attenzione su un trequartista in grado di supportare l’attacco. Tuttavia, nelle ultime ore è tornato d’attualità un nome già accostato al club in passato: Fabio, classe 2003, di proprietà del. L’attaccante ha dato il suo assenso al trasferimento e ora la Sampdoria è al lavoro per trovare l’intesa con il club emiliano.

Oltre ad Abiuso, la Sampdoria ha ancora in ballo un’altra trattativa con il Modena: quella per Antonio. Il centrocampista classe 1996 era il primo obiettivo per rinforzare il reparto, ma finora il club gialloblù ha opposto resistenza, rifiutando le prime proposte blucerchiate. Con il mercato agli sgoccioli, però, il Doria potrebbe tentare un ultimo assalto last-minute, sperando di convincere il Modena a cedere il giocatore.Nel caso in cui l’operazione Palumbo non andasse in porto, secondo Il Secolo XIX la Sampdoria potrebbe virare su un’alternativa già valutata nei giorni scorsi: Cristian, trequartista dellaclasse 1992. Anche il suo nome è sul taccuino di Accardi, ma al momento non sembrano esserci sviluppi concreti. Intanto, si registra una frenata sulla possibile operazione con il Bari che prevedeva uno scambio tra Massimo Benedetti e Giuseppe. L’idea sembrava intrigare entrambe le società, il profilo del fantasista biancorosso aveva le caratteristiche ricercate dai blucerchiati, ma nelle ultime ore l’affare ha subito un rallentamento e potrebbe non concretizzarsi prima della chiusura del mercato.