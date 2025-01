Sampdoria, idea di scambio Borini-Insigne con il Palermo

Getty Images

Lasi prepara a vivere giorni frenetici sul mercato, con numerose trattative e suggestioni che si susseguono di ora in ora. Una delle ultime novità riguarda l'asse con il, una pista che potrebbe portare a un interessante scambio tra Fabioe Roberto. Borini si trova ormai ai margini del progetto tecnico,e da oltre un mese lavora a parte, insieme agli altri 'esodati' Silvestri, Ravaglia, Barreca e Kasami. L'attaccante ex Milan si allena a parte ed è ufficialmente sul mercato, con il direttore sportivo Accardi intenzionato a trovargli una nuova destinazione. Tra le squadre interessate c'è proprio il Palermo, che potrebbe inserirlo nel proprio organico.

L'ultima idea emersa secondo Sportitalia sarebbe quella di uno scambio tra Borini e Roberto. Quest'ultimo, esterno offensivo classe 1994 e fratello di Lorenzo, ha avuto un rendimento discreto con la maglia rosanero in questa stagione, collezionando 22 presenze e 5 reti tra campionato e Coppa Italia. Tuttavia, nelle ultime tre gare non è stato convocato dal tecnico Dionisi, a causa pare di un risentimento muscolare. La Sampdoria, quindi, potrebbe accogliere Insigne al Ferraris, mentre Borini sarebbe pronto a fare il percorso inverso verso la Sicilia. Una soluzione che potrebbe soddisfare entrambe le società e dare nuova linfa ai due giocatori in cerca di maggiore continuità.