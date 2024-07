Sampdoria, Bereszynski-Cagliari si può ancora fare. Occhi blucerchiati ad Empoli

Getty Images

Ladeve liberare spazio nella rosa e soprattutto ha necessità di sbloccare l'indice di liquidità prima di poter fare nuovi acquisti in questa sessione di calciomercato. Tra i giocatori in partenza c'è di sicuro Bartosz, che ha mercato e soprattutto uno stipendio troppo alto per la B. Il difensore polacco, prestato all'Empoli nella scorsa stagione, è nel mirino di diversi club. Ilsembra essere la destinazione preferita da Bereszynski, come riportato da La Repubblica, nonostante anche l'Empoli abbia mostrato interesse.Trasferirsi al Cagliari permetterebbe a Bereszynski di ritrovare Davide Nicola, suo mister durante la comune esperienza in Toscana. Inoltre, il polacco potrebbe giocare comein una difesa a tre, il suo ruolo ideale. In questo caso l'arrivo di Nadir Zortea a Cagliari, che sembrava un po' chiudere le porte al terzino della Samp, non rappresenterebbe un ostacolo per Bereszynski. Tra l'altro il Cagliari adesso, dopo la recente cessione di Sulemana all'Atalanta, avrebbe anche le disponibilità per l'acquisto del calciatore.

Nel frattempo Accardi, sta conducendo trattative con l'Empoli, sua ex squadra. Oltre a Bereszynski, sono in discussione altri nomi come il difensore(classe 2004) e i centrocampisti Luca(2001), Nicolas('96) e Liam('96). Uno di questi giocatori potrebbe essere coinvolto come contropartita nell'affare per Manuel De Luca. La Sampdoria continua a seguire anche Petar, che ha già giocato con i blucerchiati nella scorsa stagione. Pare che lo stesso Pirlo abbia chiesto di poter avere nuovamente lo sloveno.