Sampdoria, buone notizie per Tutino: pronto per Cesena, dubbio in difesa

Lorenzo Montaldo

Dopo lo spavento della scorsa settimana, arrivano finalmente buone notizie per Gennaro Tutino. L'attaccante della Sampdoria ha superato la distorsione alla caviglia con versamento, che lo aveva costretto ad allenarsi a parte nei giorni scorsi. Proprio a causa di queste condizioni precarie, il tecnico Andrea Sottil aveva provato La Gumina come possibile alternativa.



Tuttavia, negli ultimi giorni le condizioni di Tutino sono notevolmente migliorate. Ieri, l'attaccante si è allenato regolarmente in gruppo e sarà molto probabilmente titolare nella trasferta contro il Cesena. Diversa la situazione in difesa per i blucerchiati: sia Veroli che Romagnoli si sono allenati a parte, svolgendo solo lavoro differenziato. A questo punto, sembra improbabile che i due possano scendere in campo in Emilia Romagna, complicando ulteriormente le scelte difensive di Sottil per la prossima partita.