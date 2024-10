Sampdoria, con il Cesena ballottaggio Yepes-Meulensteen. E Kasami...

Getty Images

Settimana cruciale per lain vista della delicata sfida contro il Cesena, soprattutto dopo la pesante sconfitta subita contro la Juve Stabia. Il tecnico Andreasta valutando alcune correzioni tattiche, e uno dei reparti che potrebbe subire maggiori cambiamenti è il centrocampo. Tra le possibili novità c’è il ritorno di Pajtimcome protagonista. Il centrocampista svizzero, figura chiave per gran parte della scorsa stagione, era finito ai margini con Pirlo e anche con Sottil ha trovato poco spazio fino ad ora. Tuttavia, per la trasferta di Cesena, Kasami è in vantaggio nel ballottaggio con Bellemo per una maglia da titolare.

Un altro ballottaggio interessante riguarda Gerarde Melle. Quest'ultimo è stato uno dei colpi più inaspettati da parte del direttore sportivo Pietro Accardi durante il mercato estivo, che è riuscito a portarlo a Genova superando la concorrenza di diversi club, sia in Italia, dove era seguito dal Lecce in Serie A, che all’estero. Meulensteen, pur essendo ancora in fase di adattamento al calcio italiano, è stato schierato da Sottil come regista nel derby di Coppa Italia vinto dalla Sampdoria, ma ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra. Nonostante ciò, la sfida per il posto rimane aperta perché Yepes ha dimostrato affidabilità e prestazioni di buon livello. Infine, il terzo posto a centrocampo dovrebbe andare aQuesto trio potrebbe rappresentare una delle chiavi tattiche nella ripresa del campionato, con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria contro il Cesena.