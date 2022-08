Con l’uscita di Mikkel Damsgaard, la Sampdoria ha perso uno dei suoi Under 23, utili per la compilazione della lista dei 25 della Serie A. Anche per questo motivo, il club blucerchiato si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un giocatore giovane e di prospettiva in grado di sostituire il danese. L’ultimo nome circolato, ad esempio, è quello di Stipe Biuk.



Si tratta di un’ala sinistra di 19 anni dell'Hajduk Spalato. Calciatore interessante, seguito e trattato nelle scorse settimane anche dall’Atalanta, il giocatore classe 2002 ha parecchio mercato. Secondo Il Secolo XIX, al Doria il ragazzo interessa, anche se non è l’unico nome sul taccuino di Corte Lambruschini.