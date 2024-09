Sampdoria, cambia tutta la difesa? Le possibili scelte di Sottil

Getty Images

La sfida trae Südtirol potrebbe portare a una sorta di mini-rivoluzione nelle scelte di Andrea Sottil. Il tecnico blucerchiato starebbe infatti valutando diversi cambiamenti, soprattutto nel reparto difensivo, nonostante la decisione di proseguire con la. Questa struttura tattica, seppur criticata, è stata alla base della costruzione della squadra, e il mister sembra intenzionato a restare fedele a questa impostazione. Tuttavia, a variare saranno probabilmente gli interpreti.Uno dei nomi nuovi potrebbe essere quello di, difensore arrivato a fine mercato dal Cagliari su precisa richiesta del direttore sportivo Accardi. A Cosenza è partito dalla panchina, ma contro il Südtirol potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare, nonostante il ritorno di Vulikic dalla squalifica. Dietro mancherà certamente Simone Romagnoli, fuori per infortunio. A sostituirlo potrebbe essere Alex, al rientro dopo un lungo stop a causa di un grave infortunio al crociato. Tuttavia, ci sono dubbi sulla sua condizione fisica: Ferrari potrebbe non essere in grado di giocare tutti i 90 minuti, essendo ancora a caccia della migliore forma.

Un’altra soluzione potrebbe riguardare Alessandro Pio, autore di una convincente prestazione a Cosenza. Il giovane difensore potrebbe essere confermato nell'undici titolare, anche se resta da capire se verrà schierato come braccetto di destra, al posto di, o al centro, nel ruolo di Romagnoli, qualora Ferrari non fosse ancora pronto per scendere in campo dall'inizio. Non è esclusa quindi una linea 'verde' con Veroli, Riccio e Vulikic davanti ovviamente a Silvestri.