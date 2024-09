Sampdoria, Manfredi 'striglia' la squadra: giocatori a rapporto dal presidente

L'andamento dellanon può lasciare contenta la proprietà. Per questo motivo ieri il presidente Matteoha chiesto all'autista del club di andarlo a prendere a Milano, per poi tornare a Genova con il patron, direzione Mugnaini. Qui il numero uno doriano, arrrivato alle 14 a Bogliasco, ha tenuto a rapporto la squadra, per una '' alla presenza soltanto dei giocatori, dell'allenatore, del direttore sportivo Pietro Accardi e del board advisor Alessandro Messina.Nonostante ciò, Il Secolo XIX racconta parecchi dettagli della giornata e della lavata di capo,Non viene però descritta come un "cazziatone", ma calma e pacata. L'allenamento è quindi iniziato con oltre un'ora di ritardo. Prima Manfredi, insieme sempre ad Accardi e Messina,, che non ha visto scalfite le sue certezze dalla sconfitta di Cosenza e ritiene di avere una rosa in grado di competere per la A, poi ha convocato i giocatori nella nuovo palazzina del Mugnaini attorno alle 15. Manfredi ha preso la parola per aprire le danze, poi ha parlato Sottil, e entrambi sono partiti dalla sconfitta di Cosenza. L'imprenditore ha sottolineato gli investimenti fatti per allestire una squadra da promozione, evidenziando come i giocatori siano messi nelle migliori condizioni possibili per svolgere al meglio il proprio lavoro. Avrebbe poi ribadito di avere fiducia nel gruppo.

Sottil invece ha svolto un'analisi più tattica della sconfitta, evidenziando anche gli aspetti caratteriali e mentali. I confronti vengono descritti comeanche perché nella squadra c'è la consapevolezza di quanto sia lungo il campionato di B. Manfredi in seguito ha assistito all'allenamento sul campo superiore del Mugnaini, poi è tornato immediatamente a Milano.