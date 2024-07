Sampdoria, caso Cellino: ecco i trasferimenti contestati e quelli bloccati. I dettagli

C'è grande attesa a Genova, sponda, per l'incontro previsto oggi intorno alle 16.00 tra le varie istituzioni del mondo del calcio. Il tavolo tecnico di questo pomeriggio vedrà coinvolte laSul menù come noto c'è il 'famigerato' articolo 90 delle Noif. Si tratta dei cosiddetti paletti posti ad alcune società in ottica mercato, ad esempio a chi ha ottenuto l'omologa del piano di ristrutturazione del debito sulla base del nuovo codice della crisi d'impresa, ossia lo strumento utilizzato per il salvataggio della Sampdoria. Coinvolto nella vicenda non c'è soltanto il club doriano, ma anche lo Spezia e la Juve Stabia.

A sollevare il caso è stato il presidente delMassimo Cellino, seguito a ruota dal patron delKnaster. La sensazione però è che queste due società siano soltanto le 'capofila', quelle cioè che hanno portato alla ribalta dei media la situazione, ma che alle spalle ci sia un foltoAlcuni spifferi sussurrano anche che qualche club possa essere 'spaventato' dalla formazione che il Doria sta imbastendo per il prossimo anno, ma per il momento si tratta soltanto di rumors. L'esposto presentato da Cellino contesta in particolare due situazioni, ossia i trasferimenti di Giovannied Estanis, riscattati a giugno dalla Samp. Il Pisa invece ha messo nel mirino le rescissioni diprevisto al raggiungimento di alcuni obiettivi particolarmente 'scontati'.

La Sampdoria, dal canto suo, si definisceanche se consapevole della situazione. Tra l'altro, questa situazione ha momentaneamentealcune operazioni in entrata, in attesa di chiarimenti. Nel comunicato di lunedì, il club aveva fatto sapere che "Ogni attività viene attentamente e preventivamente sottoposta aldella società, garantendo così la massima trasparenza e correttezza" e si era detto convinto che "le operazioni perfezionate potranno quanto prima essere rese esecutive". Anzi, date le cosiddette azioni di disturbo Manfredi aveva minacciato: "Qualora dovessimo subire danni relativi alla nostra corretta operatività, non esiteremo a". La sensazione è che la giornata di oggi potrebbe anche non produrre un esito definitivo. Un responso, però, va dato entro la partita di Coppa Italia, quando i contratti devono diventare esecutivi. I legali della Samp, comunque, si sono preparati ampiamente per l'incontro.