Sampdoria, il Cagliari vicino a Bereszynski vuole anche Borini: il punto

Getty Images

L'asse tra lae ilrischia di essere particolarmente caldo durante l'estate. Le due società infatti stanno ragionando su parecchi nomi, alcuni dei quali anche piuttosto importanti. In orbita Cagliari, ad esempio, sono entrati Bartosze anche Fabio, due elementi di spicco nella formazione blucerchiata ma piuttosto 'pesanti' a livello di monte ingaggi.La trattativa per il terzino polacco è quella più vicina ad una chiusura: l'ex Empoli accetterebbe il trasferimento in Sardegna, dove ritroverebbe Davide Nicola, e le società sono prossime alla fumata bianca definitiva. Oltretutto i rossoblù sono proprietari del cartellino di Davide, terzino sinistro classe 2003 l'anno scorso in forza al Catanzaro seguito da mezza Serie B, Samp compresa. Nelle ultime ore si è inserito il Bari per il giocatore, ma la Samp potrebbe valutare un suo inserimento nell'affare Bereszynski.

Attenzione alla situazione di. L'attaccante è un fedelissimo di Pirlo, che lo ha voluto a Genova e sembra intenzionato a puntare su di lui anche in futuro,idem la Samp che lo reputa una pedina importante. Il contratto di Borini però è importante, un suo addio libererebbe parecchie risorse per Accardi e il Cagliari potrebbeoltre alla possibilità di competere in Serie A. Potrebbero esserci novità nelle prossime giornate, che si preannunciano roventi sulla rotta Liguria-Sardegna.