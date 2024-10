La litigata tra Antonioe Riccardo, nell'anno della clamorosa retrocessione blucerchiata, è ormai entrata nella mitologia blucerchiata. L'ex numero 99 doriano ha però ripercorso la vicenda nel podcast "Passa dal BSMT" rivelando alcuni retroscena: "L'unico errore non rifarei più la mancanza di rispetto nei confronti del presidente Garrone alla Sampdoria. Lui per me era come un padre, gli ho mancato di rispetto. Dopo due minuti mi ero pentito, ma il disastro ormai l'avevo fatto" ha detto Cassano.L'ex fantasista è poi sceso nei dettagli del fatto risalente al 2010/2011: "Ero il giocatore più importante. La settimana prima di Inter-Samp, Garrone mi disse: "La prossima settimana c'è da ritirare la Rete d'Argento", un premio come miglior giocatore della stagione precedente. Gli dissi che non volevo andare. Con l'Inter feci una gran partita. E il martedì Garrone tornò a dirmi del premio.. Poi Garrone venne a Bogliasco. "Antonio non ti parlo più da padre ma da presidente, devi andare".. Ma dopo 20 minuti l'ho chiamato tre volte e: 'Tranquillo Antonio' ".

Però la vicenda ebbe un altro epilogo: "La sera ne parlò a cena con i figli.e siamo andati in causa. L'ho persa, l'accordo era di dimezzare l'ingaggio e per me non era un problema. Ma poi c'era un cavillo: alla minima mancanza di rispetto verso chiunque, dal presidente al magazziniere, avrei dovuto pagare una. Io ci ho pensato, sarei rimasto. Ma conoscendomi, che sono un cretino, ho pensato: "Vuoi che negli anni non mando a cagare qualcuno? Evitiamo che facciamo un bagno di sangue". Andai al Milan. Ma prima della sua morte, con Garrone ci siamo chiariti e ci siamo riabbracciati. Il peso, un pochettino, me lo sono tolto".

Cassano ha parlato anche di Genova e del rapporto con i genovesi: "La città è bellissima, vivibile, si sta bene e c'è il mare. Io ci sto benissimo.. E' la città con più vecchi d'Italia, se fai qualcosa a Genova, te lo menano e te lo menano. L'unica cosa buona per me è che non mi rompono le scatole,. Genova è bellissima sotto tutti i punti di vista, ma per fare i campi da padel, ci ho messo due anni. E questo no, e quello sì. Motivo? Non c'è motivo, hanno tanto di quel grano che possono vivere per dieci generazioni, però devono rompere i c......i.