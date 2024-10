Sampdoria, nella sosta si lavora al recupero di Vieira e Romagnoli

Getty Images

La sosta delle nazionali arriva in un momento non positivo sul campo per la, ma perfetto dal punto di vista dell'infermeria. Lo stop permetterà alla squadra di lavorare sui recuperi di due giocatori: Simonee Ronaldo. Entrambi i calciatori hanno riportato infortuni muscolari durante la partita contro il Modena, con un doppio stop che li terrà fuori per circaFortunatamente, le due settimane di pausa rappresentano un'occasione per ridurre i tempi di recupero. Lo staff tecnico e medico della Sampdoria lavorerà in maniera intensiva su, con l’obiettivo di accelerare il suo ritorno in campo, possibilmente già in vista della partita contro il Cesena, prevista subito dopo la sosta.

Situazione simile anche per Vieira, che ha riportato un problema all’adduttore della coscia destra, l'ennesimonella carriera del centrocampista classe 1997. Nei prossimi giorni secondo La Repubblica la Sampdoria effettueràper capire se esistano margini per anticipare il rientro del giocatore.