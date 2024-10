Getty Images

Nonostante manchino ancora tre mesi alla finestra di mercato invernale, in casaqualche riflessione è già in corso per un reparto che risulta particolarmente affollato. Parliamo della porta, dove attualmente i blucerchiati hanno ben quattro portieri: Marco, Paolo, Simonee Nicola. Ad inizio stagione, Accardi aveva puntato sulla coppia di giovani Ghidotti (classe 2000) e Vismara (2003) con Ravaglia a fare da chioccia. L'infortunio di Ghidotti, e le incertezze mostrate sia dall'ex Como che da Vismara, seppur protagonisti anche di buonissime partite, hanno spinto la Samp nuovamente sul mercato. Sottil ha richiesto Silvestri, che è arrrivato.

Adesso la gerarchia tra i pali è ben definita. Silvestri è un titolarissimo, rappresenta un lusso per la B, ed ha la. Ghidotti era infortunato, ma è il secondo, tanto è vero che con la Juve Stabia, alla prima convocazione dopo il problema muscolare, è scivolato fuori dalla lista Ravaglia. Sono in quattro quindi per tre posti, ed è probabile qualche movimento in uscita a gennaio.La situazione sembra spingere verso un addio di, che è l'unico non di proprietà. Il calciatore è giovane, l'proprietaria del cartellino ci crede molto, tanto da averlo dato al Doria in prestito secco. I blucerchiati e i nerazzurri quindi si dovranno consultare durante la finestra di mercato invernale per capire come trattare questa situazione. Il ragazzo è arrivato a Genova per giocare, e i bergamaschi vorrebbero girarlo in una squadra che possa garantirgli minutaggio, dopo l'esperienza positiva con l'Under 23 della Dea. Secondo Il Secolo XIX bisogna fare attenzione anche a Ravaglia però: il giocatore ha un contratto sino al 2026, alla Samp sta bene ed è riconosciuto come una figura importante nello spogliatoio, ma il fatto che sia uscito dall'elenco dei convocati andrà monitorato con attenzione.