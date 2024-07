Sampdoria, che colpo, vicinissimo anche Tutino: dettagli e cifre

Getty Images

La questione dell'esposto di Cellino, e il semaforo verde ricevuto dalladopo la riunione di ieri, sembrano aver sbloccato il mercato dei blucerchiati. Anzi, in un certo senso le tante operazioni ufficializzate o perfezionate dal club genovese tra ieri e oggi paiono quasi una risposta a quello che, da parte di alcuni correnti di pensiero genovesi, viene letto come un vero e proprio attacco alla società da parte delle concorrenti, preoccupate dalle mosse di Accardi. Nelle ultime ore, ad esempio, il ds ha praticamente perfezionato anche un colpo da novanta per la Serie B, ossia l'ingaggio di Gennaro

Il centravanti è stato grande protagonista della scorsa cadetteria, con 20 reti messe a segno indossando la maglia del, e l'idea di comporre una coppa gol da 37 centri in due con Massimo Coda stuzzica da tempo la Samp. Il Doria segue da tempo il calciatore, gli ultimi affari però hanno dato una netta accelerata alla vicenda. Nelle scorse ore ci sono stati altri confronti tra Accardi, il Cosenza e l'entourage del giocatore, e ciò avrebbe portato ad un'La società rossoblu, che ha recentemente riscattato Tutino dal Parma per 2,5 milioni, chiedeva inizialmente il doppio per il suo cartellino ma pian piano, con un gran lavoro diplomatico, Accardi è riuscito a limare le richieste del patron Guarascio. L'intesa alla fine è stata trovata come previsto a 4 milioni, chiave di volta la formula:. Ciò permetterà alla Samp di rimanere all'interno del recinto dell'indice di liquidità, e al Cosenza di incassare subito. Nel giro di un paio di giorni potrebbe anche arrivare l'ufficialità del passaggio di Tutino alla Samp.