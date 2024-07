Caso Sampdoria-Cellino, mercato tutto in regola. Dell'esposto se ne riparla a settembre

Alla fine la spunta la: il caso, con l'esposto presentato dal presidente del Brescia e dal Pisa (ma sottotraccia anche da altri club di B, per ostacolare i blucerchiati) si conclude in una bolla di sapone. Il mercato dei blucerchiati è, questo è l'esito del tavolo tecnico andato in scena ieri a Roma tra la Figc e le Leghe di A, B e C. La Samp si è mossa sempre correttamente, all'interno dei paletti e senza approfittare di scappatoie con gli spazi dell'indice di liquidità.I blucerchiati si sono difesi con un memoriale, preparato dalla dirigenza e dai legali, presentato a Roma. Adesso la Samp si aspetta che la Lega di B conceda, come da decisione del tavolo tecnico,anche perché entro il 31 luglio bisogna effettuare i conteggi del Salary Cap di Serie B, fissato a 10 milioni, e garantire l'eventuale eccedenza con fideiussioni come da regolamento.

Per quanto riguarda le eventuali modifiche delle norme federali sull'interpretazione dell'articolo 90, i vincoli ai club che hanno ristrutturato il debito tramite il codice della crisi, e tutte le questioni legate alle richieste di Cellino invece se ne riparlerà a settembre, scrive Il Secolo XIX. La partita della Samp, invece, è vinta.