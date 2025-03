Sampdoria, Coda e Niang insieme: Semplici scettico, ecco perché

Getty Images

L'allenatore della, Leonardo Semplici, si trova di fronte a una scelta delicata in vista della sfida contro il Palermo. Dopo aver trovato un certo equilibrio con il modulo 3-4-2-1, che prevedecome unica punta supportato da due trequartisti – solitamente Sibilli e Oudin – il tecnico blucerchiato dovrà valutare se confermare questa impostazione o apportare modifiche.Uno dei grandi esclusi di questa nuova Sampdoria è Massimo, che nella prima parte di stagione era un titolare inamovibile ma che ora sembra essere finito nelle retrovie. La scelta di Semplici di puntare su un unico centravanti ha penalizzato l'ex attaccante del Lecce, che non trova più spazio nell'undici iniziale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, alcuni tifosi blucerchiati avrebbero chiesto direttamente a Semplici all'aeroporto al rientro da Bari, il motivo per cui Coda e Niang non vengano schierati insieme. Il tecnico avrebbe ribadito la necessità didella squadra, un aspetto che ha permesso alla Samp di migliorare nelle ultime settimane.

In vista della sfida contro il Palermo, torna in gioco il tema della formazione. Con il rientro didalla squalifica, Semplici dovrà scegliere chi affiancare a Oudin sulla trequarti. Tra i candidati c'è anche Depaoli, che a Bari ha giocato da esterno destro in sostituzione di Venuti. Tuttavia, la sensazione è che l'allenatore voglia confermare l'attuale impostazione per dare continuità ai progressi visti nelle ultime giornate, quindi con Sibilli-Oudin alle spalle di Niang. Va notato però come a Bari fosse Oudin a fare il falso centravanti, con l'ex Milan spostato a sinistra. Una soluzione questa studiata e rivendicata dallo stesso Semplici.