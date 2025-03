Dopo le gare di venerdì e sabato, fra cui spicca la vittoria per 1-0 del Sassuolo sul Pisa, autentico scontro al vertice del campionato, prosegue il programma dellacon altre 4 gare.Il primo big match delle 15 vedrà ilospitare al Barbera il. I rosanero sono in netta ripresa e cercano continuità per rientrare nella corsa playoff mentre i lombardi non vincono da 3 giornate e rischiano di essere risucchiati nella zona retrocessione distante solo 3 punti alla vigilia.Dalla zona retrocessione vuole uscire ilultimo e impegnato sempre alle 15 in trasferta contro unche continua a sognare i playoff. Chiude il programma delle 15, altro scontro fra zona playoff e playout.

Alle 17.15 il secondo big match di giornata che vedrà il, oggi occupante l'ultima piazza playoff, affrontare al San Nicola unaancora invischiata in piena bagarre playout-salvezza.