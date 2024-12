Sampdoria, Coda verso la non convocazione per Sassuolo

Getty Images

A pochi giorni dalla sfida contro il Sassuolo, gara cruciale per il futuro di Andreasulla panchina della, i riflettori sono puntati sulla condizione di Massimo. L’attaccante blucerchiato, fermo dal 9 novembre a causa di un problema al flessore accusato nella gara contro il Pisa, potrebbe non essere disponibile per la trasferta di domenica al MAPEI Stadium.Nel post-partita contro il Catanzaro, Andrea Sottil aveva espresso la speranza di poter contare su alcuni rientri importanti, sottolineando quanto il recupero di pedine chiave fosse determinante per affrontare la delicata sfida contro i neroverdi. Tra questi, Coda rappresentava uno degli elementi più attesi, ma i tempi di recupero potrebbero allungarsi ulteriormente. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’attaccanteper la trasferta di Reggio Emilia.

Oggi verranno effettuate ulteriorisulle sue condizioni, ma in casa Sampdoria si preferisce non rischiare una ricaduta, soprattutto considerando l’importanza di Coda nel lungo termine per la stagione in Serie B.Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà qualche sorpresa in extremis, ma al momento la prudenza sembra prevalere in casa Sampdoria, con l'obiettivo di evitare ulteriori stop per uno dei giocatori più importanti della rosa.