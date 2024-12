Crisi Sampdoria, Manfredi annulla la cena di Natale per dipendenti e squadra

Clima teso in casa, dopo gli ultimi risultati e le difficoltà del club blucerchiato in campo. L'idea del presidente Manfredi ad inizio stagione, e anche del ds Accardi, era quella di costruire una squadra in grado di combattere per la promozione diretta in Serie A o comunque, per dirla con le parole del numero uno doriano, di riportare immediatamente il club dove merita.In tutto il campionato però non c'è mai stata continuità di rendimento, anzi, le difficoltà iniziali avevano spinto la dirigenza a cambiare allenatore, passando da Pirlo a Sottil. Il nuovo tecnico non è riuscito ad imprimere la svolta sperata tanto è vero che la Samp attualmente è dodicesima in classifica, a due punti day playoff ma anche ad un punto dai playout. Domenica la contestazione dei tifosi, rimasti molto pazienti sino all'ultimo,, tanto è vero che l'esonero del tecnico sembrava ad un passo, prima del dietrofront del club e della decisione di confermare la fiducia a tempo a Sottil, atteso domenica dall'impegno con la prima in classifica, il Sassuolo.

Il momento, insomma, è delicato e coinvolgerà anche il Natale. Il presidente Manfredi infatti, riporta Il Secolo XIX, ha deciso diL'evento era già stato messo in calendario per il prossimo mercoledì, 11 dicembre, ma il patron ha scelto di cancellare la serata, avvisando telefonicamente anche gli sponsor negli ultimi due giorni. C'è solo un precedente nella storia della Sampdoria, e risale al dicembre 2021, quando era stato arrestato Massimo Ferrero.