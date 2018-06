La trattativa per portare Omar Colley alla Sampdoria procede spedita, e già oggi potrebbe andare in scena un incontro decisivo per andare a limare gli ultimi dettagli. Il difensore gambiano da ormai un anno è nel mirino del club di Corte Lambruschini, e la fumata bianca dovrebbe essere ad un passo.



In Belgio è previsto un summit tra un emissario di Corte Lambruschini e il Genk, l'idea è quella di trovare l'intesa definitiva sulla base di 8 milioni di euro. Secondo Il Secolo XIX trapela comunque un discreto ottimismo in merito alla chiusura dell'accordo tra le parti. Quello tra la Samp e Colley, invece, è già stato trovato da tempo. Il suo arrivo al Doria dovrebbe liberare Silvestre, non convinto dell'ipotesi Spal e attratto invece dall'opzione Parma.