Uno dei giocatori che non sembrano aver troppo convinto Dejan Stankovic, almeno stando ai rumors circolati in questi giorni sponda Sampdoria, è quello di Omar Colley. Il centrale gambiano potrebbe quindi lasciare Genova a gennaio, e il mercato si sta muovendo su di lui, in particolare in Serie A.



Secondo La Gazzetta dello Sport a seguire Colley sarebbe il Torino, che già in passato aveva sondato il giocatore, ma ai granata si sarebbe aggiunta un'altra compagine della massima serie italiana. La Cremonese infatti vorrebbe tentare un acquisto 'di gruppo' in casa Samp, e oltre a Caputo e a Ravaglia starebbe monitorando anche il difensore classe 1992.