Sampdoria, con la Roma prove di 4-3-3: si scaldano Pedrola, Borini e Leonardi

Lasi prepara alla sfida di Coppa Italia contro lacon uno sguardo al futuro. Leonardo Semplici, reduce dallo 0-0 contro lo Spezia, ha le idee chiare: la gara di domani sera all’Olimpico sarà un'occasione importante per le seconde linee e per sperimentare nuove soluzioni tattiche. Il tecnico blucerchiato, infatti, potrebbe, un modulo che mira a esaltare le qualità di giocatori offensivi come Pedrola, tra i più attesi, e che potrebbe rivelarsi utile anche per le prossime sfide diCon la Coppa Italia come palcoscenico, Semplici darà spazio a chi finora ha giocato meno. Tra i pali ci sarà, pronto a sfruttare l’occasione. In difesa, il perno sarà, affiancato da Vulikic, mentre le corsie laterali saranno presidiate da Depaoli e Veroli, entrambi favoriti nelle gerarchie del mister. A centrocampo, l’assenza di Kasami e Ioannou, che non si sono allenati con il gruppo nell’ultima sessione, apre la strada a nuove opportunità: Semplici potrebbe proporre il trio formato da Vieira, Yepes e il giovane Akinsanmiro, con il compito di fornire equilibrio e sostanza alla manovra.

Fari puntati ovviamente su Pedrola. Il talento spagnolo sarà chiamato a fare la differenza in un ruolo chiave, sfruttando la nuova disposizione offensiva. Al suo fianco si muoverà, mentre in posizione centrale potrebbe esserci spazio per, che parte in vantaggio su La Gumina. La partita contro la Roma sarà un banco di prova importante, un’occasione per testare il 4-3-3 e valutare la condizione di chi ha finora avuto meno spazio. L’obiettivo è chiaro: dare risposte concrete in vista della delicata sfida contro la Cremonese, dove ogni punto conterà.