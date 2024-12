Sampdoria, retroscena Semplici: ecco come nasce la scelta Ghidotti, e per coinvolgere Ravaglia...

Redazione Calciomercato

Nella partita andata in scena sabato al Ferraris tra lae lo Spezia, il migliore in campo tra i giocatori blucerchiati e bianconeri è stato sicuramente il portiere del club genovese Simone. L'estremo difensore, arrivato in estate dall'Avellino via Como, ad inizio campionato era stato titolare, salvo poi lasciare il posto a Vismara prima e a Silvestri poi per infortunio. Alla prima sulla panchina doriana il neo mister Semplici, però, ha deciso di buttarlo nella mischia da titolare, e la scelta ha evidentemente pagato.Secondo Il Secolo XIX, Semplici avrebbe deciso tenendo particolarmente conto dell'Walter Bressan, che avrebbe consigliato Ghidotti. Il tecnico ha quindi optato per il ritorno in campo dal primo minuto del giocatore classe 2000, che aveva giocato l'ultima partita il 24 agosto, Samp-Reggiana. In quella gara aveva rimediato una lesione muscolare, e da lì aveva perso il posto.

Semplici ha però coinvolto tutti e quattro i portieri nelle esercitazioni settimanali, alternandoli in ogni partitella o esercitazione. C'è un retroscena particolare che coinvolge Nicola. Il calciatore classe '88, molto tenuto in considerazione nello spogliatoio, era finito ai margini con Sottil, tanto che il gruppo avrebbe chiesto spiegazioni all'ex allenatore. Semplici invece lo ha impiegato nella rifinitura, sulle palle inattive, con Ghidotti Silvestri e Vismara a guardare dietro alla linea di fondo. Ciò avrebbe particolarmente colpito in positivo il gruppo.