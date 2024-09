Sampdoria, confronto Accardi-Sottil, si valuta il ritiro

Getty Images

Lacontinua il suo periodo nero in Serie B, incassando un'altra sconfitta contro il Cosenza, confermandosi ultima in classifica. L'atteso scossone con l'arrivo del nuovo tecnico Andrea Sottil non si è concretizzato, con i blucerchiati che sembrano sempre più impantanati in una crisi di risultati.Nonostante la fiducia ribadita dal direttore sportivo Pietro, la squadra non è riuscita a invertire la rotta. Proprio Accardi è tornato in panchina per la prima volta dopo la squalifica di cinque giornate inflitta a seguito dell'ultima gara della scorsa stagione in Serie A, Udinese-Empoli. Il dirigente ha seguito da vicino la sconfitta e, al termine del match, ha avuto unAlla riunione secondo Il Secolo XIX era presente anche Alessandro, uomo di fiducia del presidente Matteo Manfredi e board advisor del club doriano.

Accardi ha lasciato lo stadio visibilmente deluso e preoccupato, consapevole della gravità della situazione. La società sta valutando una serie di misure in vista del prossimo incontro casalingo contro il Sudtirol, considerato cruciale per il futuro della squadra. Tra le opzioni sul tavolo, si parla anche di un