Cosenza-Sampdoria: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Cosenza - Sampdoria in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Scontro tra deluse nelladomenica 15 settembre alle 15 infatti scendono in campo, le squadre che chiudono la classifica. I calabresi – ultimi con un solo punto in 4 turni – ospitano i liguri che gli sono davanti di una sola lunghezza. Un nuovo test per la squadra passata di mano da Pirlo a Sottil.Partita: Cosenza-SampdoriaData: domenica 15 settembre 2024Orario: 15.00Canale tv: DaznStreaming: Dazn

La partita tra Cosenza e Sampdoria sarà visibile in tv attraverso le smart tv, i dispositivi fire stick e le console XBox e PlayStation sull'app Dazn. Sarà invece visibile su smartphone, tablet e pc in streaming scaricando sempre l'app di Dazn.Micai, Venturi, Camporese, Caporale, Ciervo, Charlys, Florenzi, D'Orazio, Kouan, Fumagalli, Mazzocchi. All.: AlviniSilvestri, Bereszynsky, Ferrari, Riccio, Ioannou, Depaoli, Benedetti, Meulensteen, Bellemo, Sekulov, Coda. All.: Sottil