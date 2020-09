La prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Sampdoria, voluto da Massimo Ferrero, è andato in scena ieri a Corte Lambruschini. La riunione si è tenuta in videoconferenza, ma in sede erano presenti il numero uno blucerchiato, il suo commercialista Vidal oltre a Profiti, Castanini e al presidente del collegio sindacale Pollio. Collegato invece da un’altra sede Paolo Fiorentino, scrive Il Secolo XIX.



I tifosi blucerchiati hanno approfittato della presenza in contemporanea dei membri del CdA per mettere in scena una contestazione davanti alla Torre B di Corte Lambruschini. Presenti, oltre ai sostenitori della Samp, anche gli uomini della Digos che seguono praticamente ogni spostamento di Ferrero a Genova.