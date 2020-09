Massimo Ferrero ieri è tornato a Genova dopo le vacanze, e l’arrivo del presidente della Sampdoria in città ha subito fatto scaldare il clima tra i tifosi blucerchiati. Ieri un gruppetto di sostenitori doriani si è ritrovato al Mugnaini, pensando di trovare il Viperetta intento a raggiungere la squadra. L’obiettivo era quello di contestarlo di persona ma Ferrero, una volta arrivato in città, ha subito raggiunto la sede di Corte Lambruschini trincerandosi all’interno per tutto il pomeriggio.



Il patron doriano ha disertato anche l’inaugurazione del punto vendita della Macron, nuovo sponsor tecnico della Samp, a cui era annunciata la sua presenza. Il possibile arrivo di Ferrero, riporta Il Secolo XIX, aveva impegnato un gran spiegamento di forze, impegnate a blindare il negozio in previsione della presenza dell’imprenditore. In strada c’erano alcune decine di persone tra vigilanza privata e Polizia di Stato tra funzionari, Digos, un mezzo della Celere con agenti in divisa, scientifica e servizio stadio. Alla fine Ferrero ha deciso di non presenziare, anche se lo stuolo di uomini della sicurezza ha richiamato l’attenzione di parecchi curiosi sul luogo.