Sampdoria: Curto vicino, può arrivare prima di Mantova. Nuytinck sullo sfondo

Lasi trova in piena emergenza difensiva e deve necessariamente chiudere alcune operazioni di mercato per rafforzare il reparto arretrato. Nonostante i progressi di Bereszynski e Ferrari, entrambi ancora in fase di recupero, il tecnico blucerchiato ha bisogno di due innesti per riorganizzare la squadra e consentire a Meulensteen di tornare nel suo ruolo naturale a centrocampo.Il nome più vicino alla Samp è quello di Marco, difensore classe 1998 di proprietà del, attualmente in prestito al. Le due società hanno già trovato un accordo, ma ora la decisione finale spetta al giocatore, che sembra intenzionato ad accettare l’offerta blucerchiata. La formula sarebbe undi riscatto, e il direttore sportivo Pietro Accardi sta lavorando per chiudere l’operazione prima della partita contro il Mantova.

La Sampdoria, però, non si fermerà a Curto. Serve un secondo difensore e sul taccuino del club ci sono diversi nomi. Uno dei più seguiti è Giorgio, ma restano vive le piste estere che conducono al Nord Europa. Tra queste, spicca il giovane danesedel Velje, nazionale Under 21, che ha attirato l’interesse di diverse squadre di Serie A. Un altro profilo monitorato è il capitano del Brann,, che potrebbe rappresentare una soluzione affidabile ed esperta.Non mancano le alternative in Serie B e Serie A. Luca, in uscita dal Monza, è un’opzione concreta, mentre Fabrizio, difensore del Mantova e prossimo avversario della Sampdoria, è un nome a sorpresa spuntato nelle ultime ore. Resta sempre aperta la possibilità di un ritorno di Bram, oggi al NEC. Il centrale olandese tornerebbe volentieri a Genova, dove ha già giocato per sei mesi nella scorsa stagione, anche se conclusasi con la retrocessione della squadra.