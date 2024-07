Sampdoria, da Borini a Yepes e Kasami: ecco chi può partire ora

Getty Images

Cedere per acquistare: questo è il mantra dellae di Pietro, ancora per questa sessione di mercato. Gli ormai celebri 'paletti' impongono al club blucerchiato di vendere, prima di poter perfezionare operazioni in entrata. L'indicazione è chiara, ossia mantenere il saldo positivo tra entrate e uscite. Un compito complesso, difficile ma a cui il dirigente si sta dedicando da tempo con ottimi risultati, come dimostrano le numerose operazioni in entrata chiuse.Adesso però Accardi è al lavoro per sfoltire la rosa e, soprattutto, abbassare il monte ingaggi rimasto ancora piuttosto alto. Ildella Serie B è fissato a 10 milioni, la Samp garantirà la differenza con una fideiussione del 40% ma l'incarico affidato all'ex Empoli è quello di ridurre i costi degli stipendi dei calciatori.

Il fronte uscite resta quindi piuttosto caldo. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica tra i possibili partenti, per motivi economici e di lista, ci sarebbero ad esempio tre calciatori arrivati lo scorso anno, attesi come grandi protagonisti della stagione. Parliamo di Fabio, Matteoe Pajtim. Nella lista del quotidiano c'è anche tanto centrocampo: vengono ritenuti cedibili ad esempio Ronaldo Vieira, Antonio Barreca, Simone Giordano e Stefano Girelli, ma anche il regista Gerard, vera scoperta del campionato blucerchiato 2023/2024.