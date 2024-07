Sampdoria, il bel gesto di Ferrari: 'spalma' lo stipendio su tre anni per rimanere blucerchiato

AFP/Getty Images

Parallelamente alle tante trattative di mercato imbastite per portare allai giocatori necessari alla risalita immediata in Serie A, il direttore sportivo blucerchiato Pietro Accardi ha condotto in questi giorni anche un importante lavoro per ridurre e abbassare il monte ingaggi blucerchiato. Una delle situazioni in teoria più spinose, ad esempio, riguardava AlexIl difensore centrale è reduce da un anno duro, vissuto tra l'operazione al legamento anteriore del ginocchio destro e una lunga riabilitazione, e aveva un contratto pesante, eredità della Serie A, da quasiPotenzialmente era una questione delicata, anche perché il calciatore non è ancora tornato in campo e avrebbe potuto legittimamente pretendere quanto dovuto, per poi trattare un rinnovo a cifre più basse o un nuovo ingaggio da qualche altra parte. Certo, la riconoscenza nei confronti della Samp, che lo ha aspettato e curato, in teoria avrebbe fatto pensare ad uno scenario più semplice, ma il mondo del calcio insegna: mai dire mai. La complessità però è rimasta soltanto sulla carta, vista la voglia di Ferrari di essere ancora protagonista con la maglia blucerchiata. E la scelta fatta dal ragazzo lo dimostra.

Ieri il club ha annunciato di averl'accordo con l'ex Bologna, anche se la trattativa è stata semplificata dalla volontà di Ferrari. Il giocatore classe '94, conscio del suo standard troppo alto per la Samp in questo momento, come detto ha facilitato le cose. Ferrari voleva a tutti i costi continuare la sua avventura in blucerchiato, e ha dato l'incarico al suo agente di trovare la quadra con Accardi garantendo ampia disponibilità economica. Detto fatto: la fumata bianca è arrivata praticamente. Un gesto sicuramente da sottolineare, che ha reso felici tutti: l'atleta, rimasto in una società che apprezza, ma anche la Samp che si garantisce un rinforzo d'esperienza in difesa.