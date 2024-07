Sampdoria, Tutino domani sarà ufficiale. In campo già con l'Empoli?

Getty Images

Nonostante qualcuno avesse ipotizzato o dato per certo l'arrivo di Gennaroa Genova già oggi, molto probabilmente sarà quella di domani la data giusta per vedere i primi passi in blucerchiato dell'attaccante prelevato dal Cosenza. Il giocatore lalo ha in pugno dall'inizio della settimana, esistevano ancora alcuni dettagli da limare relativi al contratto del giocatore (triennale da quasi 1 milione netto a stagione più alcuni bonus) ma sono stati superati con una decisa accelerata degli ultimi giorni.Alcuni presunti esperti di mercato doriano davano già in arrivo ieri in serata Tutino, in realtà è molto probabile che il calciatore venga(domani è il 1 agosto, in questo modo verrà 'scavallato' luglio). Quella di domani potrebbe anche essere la giornata del primo allenamento con i compagni, per debuttare magari sabato nell'amichevole con l'Empoli, scrive Il Secolo XIX.

L'operazione complessivamente porterà nelle casse del Cosenza, cifra massima mai ottenuta dal club per la vendita di un giocatore. Nei giorni scorsi aveva provato l'inserimento il Sassuolo ma Accardi aveva messo nel mirino Tutino sin dal suo insediamento a Genova, nonostante alcune dichiarazioni di rito. La speranza della società adesso è che il suo approdo in blucerchiato possa contribuire ulteriormente a far volare la campagna abbonamenti, che viaggia già particolarmente spedita.