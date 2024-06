Sampdoria, da Stankovic ed Esposito a Audero e Stojanovic: quanti soldi ballano per i riscatti

Getty Images

Da domani e per due giorni lae in generale tutte le altre società potranno risolvere le questioni legate ai cartellini dei giocatori prestati da altre squadr, su cui pende il diritto o eventuale obbligo di riscatto. In casa blucerchiata i calciatori coinvolti sono parecchi perché nello scorso campionato questa formula era stata spesso utilizzata dalla Sampdoria, piuttosto che quella del trasferimento a titolo definitivo. La situazione di Leoni è particolare, ma ci sono altri profili interessati, ad esempio con l'Inter la Samp ha imbastito parecchi affari su questo asse. I nomi in particolare sono quelli del portiere Filipe dell'attaccante Sebastiano

Per entrambi, i nerazzurri avevano fissato un riscatto adi euro. Impossibile che la Samp possa decidere di pagare tale cifra, l'unico scenario plausibile per rivedere i due in blucerchiato sarebbe quello di. Il Doria ci pensa, un tentativo potrebbe farlo. Con il club di Marotta la società genovese ha in ballo anche, che l'Inter dovrebbe riscattare a 7 milioni. Difficile che i Campioni d'Italia optino per questa strada.A giugno si conclude anche il prestito di Petarin blucerchiato. Occorrerebbero 1,5 milioni per portarlo via dall'mentre gli azzurri dovrebbero versare al Doria 2 milioni per trattenere al Castellani il terzino Bartosz, trasferitosi in Toscana proprio nell'ambito dell'operazione Stojanovic.