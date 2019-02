E' stato un week end sicuramente movimentato per la Sampdoria. Tra indiscrezioni su una possibile cessione della società, e l'inaspettata sconfitta rimediata in casa dal Frosinone, sono tante le tematiche blucerchiate che tengono banco a Genova in queste ore.



Facciamo il punto nella consueta diretta Facebook del lunedì con l'inviato di Calciomercato.com per la Sampdoria Lorenzo Montaldo.