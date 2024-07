Inter via Getty Images

Laè vicina a concludere due importanti acquisti in questa sessione di calciomercato, grazie alle risorse ottenute da recenti operazioni. Il club blucerchiato, infatti, utilizzerà il milione di euro ricevuto dal, insieme ai soldi incassati dalla cessione di Manuel, per sbloccare l'indice di liquidità e finanziare l’arrivo di Ebenezere Simone, centrocampista nigeriano classe 2004, arriverà dalla Primavera dell’in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club nerazzurro. Questo giovane talento rappresenta una scommessa importante per la Sampdoria, che mira a rafforzare il proprio centrocampo con prospetti di grande potenziale.

Sul fronte difensivo, l'esperto Simonesi trasferirà a titolo definitivo dal, dove il suo contratto era in scadenza nel 2025. Centrale di 34 anni, Romagnoli era molto apprezzato dall'allenatore Vivarini, che lo ha avuto con sé a Empoli eppure, nonostante l'interesse di altre grandi squadre di Serie B, il difensore ha già dato la sua parola alla Sampdoria, motivato dalla possibilità di lavorare nuovamente con il direttore sportivo Pietro, con cui ha condiviso successi in passato. La Samp, scrive Il Secolo XIX, chiuderà queste operazioni a breve.