Sampdoria, arriva Akinsanmiro dall'Inter. L'agente: "Tutto fatto, va a giocare. La formula..."

8 minuti fa



La Sampdoria è pronta ad accogliere Ebenezer Akinsanmiro, giovane talento dell'Inter, come nuovo rinforzo per la prossima stagione. Nella giornata di oggi, l'agente del giocatore, Crescenzo Cecere, insieme a due membri del suo entourage, è stato avvistato nella sede nerazzurra per definire i dettagli della trattativa. L'incontro, durato circa un'ora, ha portato a significativi progressi, avvicinando ulteriormente le parti alla chiusura dell'affare.



Akinsanmiro, centrocampista classe 2004, è considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio nerazzurro. La Sampdoria ha mostrato grande interesse, puntando su di lui per rafforzare il reparto di centrocampo. L'intesa tra le due società è stata trovata rapidamente, con l'Inter pronta a lasciar partire il ragazzo per permettergli di trovare maggiore spazio e continuità in Serie B. A confermare l'operazione è stato lo stesso procuratore: "Siamo venuti qui per Akinsanmiro alla Sampdoria. E' andata bene, stiamo definendo le cose tra i club: è tutto a posto. La formula? Va in prestito con diritto di riscatto e controriscatto" ha detto a Fcinternews.it. Il giocatore è contento del trasferimento? "Certo, certo. Va là per giocare, siamo fiduciosi in Pirlo e nel direttore Pietro Accardi". L'affare sembra ormai in dirittura d'arrivo, con la firma del contratto prevista nelle prossime ore.