Sampdoria, De Luca: 'Inizio a vedere la luce. Pirlo ha inciso tanto con me'

Dopo un inizio in sordina, faticando in zona realizzativa, Manuel De Luca si è finalmente sbloccato con la maglia della Sampdoria. Dal gol alla Reggiana, il primo in stagione a metà dicembre, il centravanti non si è più fermato, arrivando a quota 6 reti e 4 assist. “Devo dire che, dopo tutto quello che ho passato, inizio a vedere la luce. Quella bella, solare, piacevole. Quando uno lavora, i risultati poi arrivano. Sono molto contento, è un periodo bellissimo" ha detto a La Repubblica.



"Il periodo dell’infortunio è stato molto più brutto ma mi ha fatto capire la passione e l’amore che provo per questo sport. I momenti no, invece, capitano a tutti gli attaccanti. L’importante è stare tranquilli, lavorare sul campo e circondarsi di energia positiva. Poi il destino ha voluto che segnassi il mio primo gol sotto la Sud col ginocchio che è stato operato". Pirlo ha inciso? "Tantissimo. All’inizio è stato difficile conoscersi perché non mi allenavo sul campo. Piano piano ho percepito la fiducia. L’attaccante, si sa, che quando gioca per i compagni prima o poi viene premiato. Quanto è stato importante anche l’appoggio della famiglia nel periodo dell’infortunio? Tanto. La mia famiglia e la mia ragazza Melinda, che ha vissuto ogni giorno tutto questo brutto periodo. Ho cercato di circondarmi di persone positive che mi vogliono bene e le ringrazio tantissimo".



Quel gol di Reggio Emilia è stato una vera e propria liberazione: "Lo aspettavo da tanto, il primo con la maglia della Sampdoria. Un’emozione bellissima. L’assist per Kasami a Bari? L’attaccante deve fare gol ma l’importante è che faccia girare bene la squadra. Sono veramente soddisfatto di quello che sto facendo. Voglio continuare così, visto che entriamo nel rush finale fondamentale per noi. È tutto nelle nostre mani. Dobbiamo dare qualcosa in più per noi stessi, per la piazza e per i sacrifici che abbiamo fatto tutto l’anno. In casa qualcosa sicuramente è mancato ma a me piace focalizzarmi sul presente. Con la Ternana sarà una partita difficile, noi però vogliamo i tre punti. La vittoria di Bari? Tre punti d’oro, anche se ora tutte le partite valgono il doppio. Siamo stati sul pezzo tutti i 90 minuti e abbiamo dato continuità alle vittorie".



Grandi elogi per i sostenitori doriani: "I tifosi scendono in campo con noi, sia in casa che in trasferta. Basti vedere in quanti erano a Bari. Questo fa capire quanto la gente tenga a questa maglia e questo deve essere una spinta maggiore per noi. Contro l’Ascoli lo stadio era una bolgia e si è percepito tantissimo dal campo. Un fattore che dobbiamo assolutamente sfruttare. Gli infortunati stanno rientrando? Bisogna essere tutti uniti. Ci sono mancati però adesso li stiamo ritrovando e ci fa piacere".



De Luca non scorda anche i vecchi mister: "Degli allenatori che ho avuto in passato chi ricordo con più piacere? Direi Alvini a Perugia. È stata la mia stagione più bella e lui mi ha dato tantissima fiducia. Mihajlovic a Torino? Arrivavo dalla Primavera e avevo fatto sei mesi in prima squadra. Mi affacciavo al calcio professionistico. Mi ha fatto capire la lealtà, la sincerità, il carisma e cosa significa avere il sangue agli occhi. Mi è servito per il prosieguo della carriera".



"Quando il mio agente mi ha detto della proposta della Samp non ci ho pensato due volte" conclude. "È un club storico, uno stadio bellissimo e una passione incredibile dei tifosi. Ti fa venire voglia di firmare subito per questa maglia e dare sempre il massimo. Genova poi è una città bellissima in cui si vive bene“.