Sampdoria e Genoa incontrano Bucci per il nuovo Ferraris: e c'è un'ipotesi commissario

Il destino dello stadio Luigi Ferraris di Genova continua a far parlare in città. La sorte della storica casa di Sampdoria e Genoa potrebbe avere una svolta tra pochi giorni, per la precisione il 26 marzo, quando è in programma un incontro tra i rappresentanti delle società rossoblucerchiate e il Sindaco della Superba, Marco Bucci. Al centro del summit il via libera al progetto di riqualificazione dell’impianto. Samp e Genoa saranno chiamate ad investire nell'operazione, con il Comune che potrebbe vendere l'impianto o concederlo in concessione per 99 anni. L'appuntamento è di fatto un proseguimento della riunione - positiva - del mese scorso: le parti avrebbero dovuto rivedersi ieri, ma l'appuntamento è slittato di una settimana.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica intanto di recente si è tenuto anche un confronto tra i vigili del fuoco e il responsabile dello stadio Matteo Sanna, per controllare la presenza di possibili criticità e pericoli. Per la ristrutturazione è stata stimata una cifra di 70 milioni di euro, anche se l'importo potrebbe anche incrementarsi nel mentre. La chiusura dei lavori sarebbe stata prevista entro il 2026 per la tribuna e nel 2027 per le gradinate. Comunque, l'accordo tra Manfredi e Blazquez sembra totale.



Nel frattempo, Il Secolo XIX aggiunge un dettaglio alla vicenda: stando al quotidiano il ministro dello Sport Andrea Abodi starebbe vagliando la possibilità di istituire un commissariamento per il restyling del Ferraris. Il commissario scelto in quel caso potrebbe essere Michele Uva, ex dg della Federcalcio oggi direttore della sostenibilità ambientale Uefa. Probabilmente si capirà qualcosa di più nell'incontro del 26 marzo.