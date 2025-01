Sampdoria, due danesi per la difesa: offerte a Prostvgaard e Knudsen

Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Il momento nero dellanon sembra conoscere fine. La squadra blucerchiata si trova invischiata in piena zona retrocessione e, a complicare ulteriormente il quadro, il mercato di riparazione non ha ancora portato rinforzi nelle aree del campo che più necessitavano di interventi. Tra queste, la difesa è senza dubbio la priorità principale, con almeno due innesti richiesti per rafforzare un reparto che ha mostrato troppe fragilità nel corso della stagione.Finora, il direttore sportivo Accardi aveva sondato diversi profili, tra cui Federico, Giorgioe Marco, ma nessuno di questi obiettivi si è concretizzato. Ora, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, emergono dalla Danimarca due nomi nuovi, mai circolati prima, che potrebbero rappresentare una svolta per il mercato blucerchiato. Si tratta di Oliver, 21enne centrale del Vejle e della nazionale Under-21 danese, e Fredrik Pallesen, 28enne capitano del Brann Bergen. Due profili molto diversi: il primo è un giovane prospetto dal grande potenziale, mentre il secondo è un giocatore più esperto e già abituato a gestire la pressione in squadre di alto livello.

Le indiscrezioni parlano diper entrambi i difensori, tramite agenti e intermediari italiani. Proprio di recenti proposte per il reparto difensivo aveva accennato Manfredi nella conferenza stampa post k.o. con il Cesena, il che potrebbe confermare che i due nomi danesi siano ora in cima alla lista delle priorità della Sampdoria. Secondo le valutazioni attuali, la cifra necessaria per portare entrambi i calciatori a Genova sarebbe di circadi euro complessivi, una somma che il club potrebbe riuscire a sostenere.