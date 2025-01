Getty Images

: su un tiro pericoloso del Cesena a metà primo tempo si lascia sfuggire la palla dalle mani, e rischia di combinarla grossa. Non impeccabile sul destro a incrociare di Antonucci, il destro di Donnarumma è angolato e imparabile.si ritrova in un’inedita posizione da attaccante, nel cuore dell’area, e sfrutta un delizioso assist di Coda per trovare una complessa conclusione in porta. Sul primo tentativo al volo è bravo Klinsmann, reattivo sulla ribattuta per infilare in rete di testa.: lascia troppo spazio ad Antonucci libero di controllare e battere Ghidotti. Shpendi lo aggira e lo salta spesso, come in occasione del raddoppio bianconero. Brutta serata anche per lui.

: imbuca una bella palla a Coda in avvio. E' l'unica cosa buona del suo match. Lento a rientrare su Ciofi quando l’esterno va sul fondo per l’1-1 degli ospiti.: non si vede mai nella prima frazione, né in supporto all’azione offensiva né in ripiegamento. Lascia tre metri a Donnarumma che calcia indisturbato l’1-2.: in mezzo al campo forse oggi è il meno peggio. Pare essere anche in leggera crescita fisica.dovrebbe stare nel cuore dell’azione blucerchiata, ma nel primo tempo è timido e gioca pochi palloni. Nella ripresa è quasi sempre per terra.

(dal 23’ s.t.: esordio in una serata difficile, Semplici prova il tridente per recuperare il match. Tocca pochi palloni e non dà brio): anche lui in concorso di colpa sul gol subito nella prima frazione. Poco incisivo in fase di spinta.(dal 10’ s.t.: qualche sgroppata e poco altro. Nel finale si sposta terzino mancino ma si adegua comunque alla mediocrità generale).: oggi non mezz’ala, ma trequartista. Le cose migliori le fa quando può lanciarsi in velocità. Tanti tocchi, alcuni li sbaglia malamente ma quantomeno corre, pressa e recupera. Però è confusionario.

: un po’ per gli acciacchi di Tutino, un po’ per la necessità di recuperarlo (con un occhio al mercato) parte titolare e Semplici adatta lo schema per collocarlo nella miglior zona possibile. Si presenta con un paio di conclusioni, poi si spegne completamente. Sembra anche correre a fatica, e sbaglia pure cose facili.(dal 10’ s.t..: sfortunatissimo, resta in campo dieci minuti e esce portato in braccio).(dal 23’ s.t.nel 4-3-3 fa l’esterno largo a destra. Dopo qualche minuto si inverte di posizione con Niang, poi chiude praticamente da esterno in un 4-2-4. Cambia poco, non combina nulla comunque)

: è il terminale offensivo su cui si deve reggere il peso dell’attacco doriano. Pronti via, lavora il meraviglioso pallone che Riccio spinge in porta. Nel primo tempo prova qualche conclusione. Lavora con la sponda quando può, aggancia anche un paio di palloni difficili, ma è troppo solo.(dal 34’ s.t..)All.la Samp parte bene, ma per dieci minuti. Poi si squaglia letteralmente, si fa rimontare e superare. Il tecnico doriano le prova tutte, passa al 4-3-3, poi al 4-2-4 ma non cambia nulla. I blucerchiati semplicemente non calciano mai. E’ l’ennesima prestazione orribile del Doria in questa stagione maledetta.