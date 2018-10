La Sampdoria con il Pescara ha un feeling molto particolare per quanto riguarda il mercato. Il caso più eclatante è senza dubbio quello di Torreira, passato dal club abruzzese a quello genovese e poi esploso in blucerchiato, ma sono tanti i giocatori che si sono spostati da un club all'altro nelle ultime sessioni di mercato, basti pensare a Caprari e Verre, tanto per citare qualche esempio.



Ora la Samp avrebbe posato nuovamente gli occhi in casa del Pescara. Il Doria è alla ricerca di un centrocampista di prospettiva in vista di gennaio, e starebbe pensando di prelevarlo dalla Serie B. Il primo nome sulla lista è quello di Sandro Tonali del Brescia, che però costa moltissimo. L'alternativa invece sarebbe rappresentata da José Machin, mediano classe 1996 che proprio il Pescara ha acquistato in estate dalla Roma, dopo averlo avuto in prestito nella stagione 2017/2018. In questo campionato il calciatore ha totalizzato 5 presenze e un gol in cadetteria, e le sue prestazioni hanno attivato il radar blucerchiato.



Machin è originario di Bata, in Guinea Equatoriale, ma è in possesso del passaporto spagnolo. Lo status di extracomunitario non sarebbe quindi un problema, ma l'eventuale trattativa per il giocatore potrebbe essere complicata dall'interessamento del Genoa, l'altra società che starebbe seguendo l'ex Brescia, Lugano e Trapani.